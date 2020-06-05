В Генпрокуратуре предупредили казахстанцев об ответственности за митинги в период карантина

На 6 июня в разных городах Казахстана анонсировали митинги Демократическая партия, находящаяся в процессе создания, и ДВК, которую в 2018 году запретил Есильский районный суд столицы. Заместитель генерального прокурора республики Булат Дембаев в этой связи обратился к казахстанцам и предупредил их об ответственности – митинги в период карантина запрещены, а уведомительный порядок их проведения будет возможен только после вступления нового закона в силу.

«С 6 июня вводится в действие новый закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов законом предусмотрен уведомительный порядок. Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть (ст.10, 11 закона). В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание (пп.3 п.1 ст.11 закона). Для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней (ст.12, 13 закона). За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников. При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах (ст.9 закона)», - напомнил Дембаев.

При этом он указал, что местные представительные органы еще не определили места и маршруты следования для демонстраций и шествий, не утвердили требования по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границы прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования.

«Организация и проведение мирных собраний возможно после завершения указанной процедуры», - подчеркнул замгенпрокурора.

Кроме того, напомнил Дембаев, «в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом», а в его период проведение массовых мероприятий запрещено.

«Министерством здравоохранения 4 июня распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов. За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отметил он.

«Между тем отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги. Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, является незаконным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток). Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК)», - заявил Дембаев и призвал кзахстанцев «не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового закона при организации и проведении мирных собраний».

Накануне на брифинге министр здравоохранения Елжан Биртанов призвал казахстанцев не нарушать законодательство и ограничения, устанавливаемые главным санврачом страны, и «повременить» с проведением митингов, так как это чревато очередной вспышкой коронавирусной инфекции.