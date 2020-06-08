Как пандемия меняет казахстанскую экономику. Беседа с Алмасом Чукиным

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook казахстанский экономист Алмас Чукин обсудит с обозревателем Vласти Дмитрием Мазоренко, как эпидемия коронавируса поменяет экономику страны.

Волатильность цен на нефть и остановка деловой активности в Казахстане из-за карантина отразились на всех казахстанцах, а бизнес находится в поисках новых стратегий для выживания. Насколько пострадала экономика страны от пандемии, какие меры и реформы необходимо провести для того, чтобы смягчить последствия кризиса и каковы прогнозы на будущее?

Известный казахстанский экономист Алмас Чукин представит свое видение ситуации в экономике в четверг, 11 июня, в 11:00. Свою лекцию он назвал «Экономика в больших понятиях: наша география, наши традиции, и наше будущее в новых реалиях».

Зрители смогут задать свои вопросы спикеру в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.