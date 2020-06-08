Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 8-8,5% по итогам года

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года, и прогнозирует сокращение ВВП в реальном выражении на 1,8%.

«В рамках разработки прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть 20-25 долларов США за баррель и рассматривался правительством как базовый для целей антикризисного плана, инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального банка, предполагающего стоимость нефти на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5% по итогам 2020 года», - сообщает регулятор.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются относительно стабильными. После повышения в марте количественной оценки инфляционных ожиданий на год вперед до 6,4%, в апреле-мае этот показатель находился в пределах 6-6,2%, «отражая улучшение потребительских настроений, связанное с ростом позитива в отношении перспектив развития экономики и финансового состояния на фоне постепенного смягчения карантинных мер». По данным Нацбанка, доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен и их снижения, увеличилась с 56% в апреле до 62% в мае.

«Тем не менее, инфляционные ожидания остаются слабо заякоренными, что в краткосрочной перспективе может оказывать давление на потребительские цены. Введение в стране чрезвычайного положения и карантинных мер в марте для борьбы с пандемией COVID-19 обусловило существенное ухудшение экономической активности. По данным КС МНЭ, в январе-апреле 2020 года ВВП сократился на 0,2% в годовом выражении в результате снижения объемов оптовой и розничной торговли в апреле на 34,8%, транспортных услуг – на 36,6%. Наблюдалось замедление деловой активности в отдельных секторах обрабатывающей промышленности на фоне падения внешнего и внутреннего спроса», - отмечает Нацбанк.

Вместе с тем вырос объем услуг связи и услуг по доставке в связи с дистанционной работой и онлайн-обучением. Положительный вклад также внесли отрасли здравоохранения, государственного управления, добывающий сектор и сельское хозяйство.

По информации регулятора, несмотря на постепенное ослабление карантинных мер в мае-июне, экономическая активность продолжает находиться под негативным влиянием введенных ограничений, совокупный спрос во втором квартале «остается подавленным, сдерживая повышение инфляции». По оценкам комитета по статистике МНЭ, в апреле наблюдалось резкое снижение темпов роста заработной платы при одновременном увеличении количества лиц, обратившихся в органы занятости в поисках работы. Замедлилась и инвестиционная активность в экономике: в январе-апреле рост инвестиций в основной капитал составил 0,9% в годовом выражении.

Согласно базовому прогнозу Национального банка, в 2020 году в результате отрицательного влияния со стороны внутреннего спроса и чистого экспорта ВВП в реальном выражении сократится на 1,8% с учетом поддержки, которую будет оказывать существенный рост потребления сектора государственного управления (фискальный и квазифискальный импульс).

«В последующем восстановление экономической активности до потенциального 3 уровня будет происходить на фоне ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации внутри страны, оживления на рынке труда, а также роста доходов населения. Инвестиционная активность будет восстанавливаться в результате роста внутреннего и внешнего спроса, улучшения ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках, а также возобновления инвестиционных проектов, отложенных в текущем году», - сообщает Нацбанк.

Что касается ситуации на рынке нефти, то, как отмечает регулятор, она постепенно улучшается, однако уровень цен сохраняется относительно низким, а наметившаяся динамика все еще нестабильна. Среднемесячная цена на нефть марки Brent по итогам мая составила $32,4 за баррель, показав рост за месяц на 20,7%. Нацбанк отмечает, что «сохраняются риски, связанные с нарушением дисциплины соглашения ОПЕК+ некоторыми странами, высокими показателями запасов нефти в мире и возможным ухудшением торгово-экономических отношений между США и Китаем».