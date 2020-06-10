Деньги выделили – экология ухудшилась: в мажилисе раскритиковали работу профильного министерства

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин предложил министру экологии, геологии и природных ресурсов Магзуму Мирзагалиеву послушать лекции о разнице между разграничением рек и атмосферным давлением. В среду на пленарном заседании депутаты поинтересовались, почему не достигнуты индикаторы по одной госпрограмме, а министр рассказал о другой.

Во время обсуждения отчетов правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, депутат Ирина Унжакова задалась вопросом: почему на программу по развитию гидрометеорологического экологического мониторинга было выделено 2 млрд тенге, что на 25% больше, чем в 2018 году. При этом индикаторы снизились, состояние воздуха ухудшилось, а количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха сократилось со 146 в 2018 году до 140 в 2019 году.

«Деньги выделены, они в полном объеме вами освоены, а количество обслуживаемых пунктов наблюдения за соблюдением атмосферного воздуха сократилось. И обеспеченность мониторингом загрязнения атмосферного воздуха снизилась. Как вы это объясните?», - поинтересовалась депутат.

Глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев признал, что количество таких пунктов снизилось, но потому что 6 единиц выбыли из эксплуатации по сроку годности. Что же касается 2 млрд тенге, то они пошли на повышение зарплат сотрудников «Казгидромета» и увеличение мониторинга на гидротехнических сооружениях и трансграничных реках.

«Если раньше мы делали порядка 300 изучений, то сейчас мы довели до 921. Что касается снижения соответствующего индикатора, то данная работа нами будет в последующих бюджетах учитываться, и мы будем просить министерство финансов, вас – депутатов – поддержать увеличить (бюджет – V)», - отметил Мирзагалиев.

«Да не поддержим мы вас. Что вас поддерживать, слушай? Что вы сейчас несете? Извините. Кто вас спрашивает про мониторинг рек?», - тут же возмутился председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он еще раз пояснил, что речь идет о мониторинге состояния загрязнения атмосферного воздуха, а «министр экологии разницу не видит!».

«Вам выделили средства, государство вам как менеджеру дало деньги, вы их на 100% освоили. При этом допустили снижение прямых целевых индикаторов в сфере экологического мониторинга атмосферы. Рядом Темиртау – черный снег, Усть-Каменогорск, какая экология? По основным промышленным городам Казахстана у вас идет снижение контроля состояния загрязнения атмосферного воздуха…. Магзум Маратович, о чем вы говорите? Какой мониторинг рек? Это совсем другая бюджетная статья», - объяснил спикер.

Как подчеркнул Нигматулин, в частном секторе такого менеджера «выгнали бы с волчьим билетом». Он напомнил, что граждане и неправительственные организации постоянно поднимают вопросы экологии и воздуха, и министр экологии должен за этим следить, так как государство деньги ему на это выделило.

«Он своим ответом показал полную свою несостоятельность – путает одну бюджетную программу с бюджетной программой мониторинга рек. Если не понимаете это, попросите министра образования, пусть он вам лекции организует в университетах на тему экологических вопросов – разграничение рек и атмосферного давления. Стыдно слушать такие ответы», - резюмировал Нигматулин.