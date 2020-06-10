Многодетных, пикетировавших у здания Минтруда в столице, забрала полиция

Многодетных матерей, объявивших голодовку у здания министерства труда и социальной защиты населения в столице, спустя два дня после начала акции забрала полиция. В прямом эфире активистки Боты Шынкуловой запечатлено, как одну из женщин увозит полицейская машина, остальных к ней не подпускают сотрудники полиции и работники СЭС.

«Всех мамочек вывозят отсюда», - произносит в прямом эфире Шынкулова.

В телефонном разговоре с Vластью она также рассказала, что в среду, 10 июня, около 7 часов утра, спустя почти двое суток после объявления голодовки матерями, их сначала забрала городская СЭС. По ее словам, после этого их забрала полиция.

«Знаем, что пятерых (забрали – V). Сорок сотрудников (полиции – V) там было, примерно. Набросились на мам и увезли их в Ramada Plaza (отель, переоборудованный для карантинного размещения – V), где на карантин закрывают всех. Мамы, которые были беременные, и у которых дети-инвалиды, там не ночевали. Одна осталась беременная. Их всех забрали туда. И уже потом оттуда в РУВД увозили всех», - рассказала Шынкулова Vласти.

В управлении полиции района Сары-Арка, куда, по предположению Шынкуловой, доставили многодетных, опровергли их задержание. В столичном департаменте полиции на звонок корреспондента Vласти не ответили.

Многодетные матери столицы вышли на пикет понедельник, 8 июня. Позднее к ним также присоединились матери детей с инвалидностью и матери, в одиночку воспитывающие детей. В акции протеста участвовало около 20 человек. Пикетирующие держали плакаты: «Матери против вакцин», «Каждому ребенку 21000 тенге», «Ипотеку без первоначального взноса под 2% ЖСССБК», «Арендное жилье», «Списать кредиты нуждающимся», «Голодовка». Сообщалось, что женщины недовольны отменой пособий в размере 21 тыс. тенге на каждого ребенка, отменой льготного кредитования на покупку жилья и измененным форматом адресной социальной помощи. Женщины ночевали на ступеньках министерства две ночи. Во вторник, 9 июня, как сообщалось в прямых эфирах активистки Боты Шынкуловой, женщин неоднократно пытались увезти сотрудники районной санитарно-эпидемиологической службы. За все время пикета никто из госслужащих, ответственных за социальные вопросы, не вышел к женщинам, с предложением помочь к пикетирующим выходили только сотрудники НПП «Атамекен».