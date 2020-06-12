Санврач столицы предупредила об ужесточении карантина

Главный санитарный врач столицы Жанна Пралина на брифинге в пятницу заявила, что в городе могут ужесточить карантин, если количество заболевших продолжит увеличиваться.

По ее словам, несмотря на все призывы соблюдать карантин, «часть населения не желает и не верит в существование короновирусной инфекции», соответственно, «повсеместно наблюдается нежелание населением соблюдать элементарные требования»: носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисепктиками.

«Санитарно-эпидемиологическая служба дала возможность возобновить деятельность предприятий, объектов, организаций в городе, прописывая все это в постановлении главного государственного санитарного врача республики и города Нур-Султан, где в алгоритмах были прописаны все мероприятия по всем видам деятельности. Но однако на сегодняшний день продолжается регистрация КВИ, что говорит о том, что многими предприятиями не соблюдаются режим санитарно-эпидемиологических мероприятий», - заявила Пралина.

Она предупредила, что «в случае увеличения количества больных во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий».

«Ваше нежелание, халатное отношение к жизни и здоровью окружающих людей не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму жизни. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой задуматься и помочь нам всем выйти из этой непростой ситуации с которой столкнулся весь мир», - подчеркнула санитарный врач города.

Она обратилась к жителям столицы с просьбой «не посещать места массового скопления, соблюдать режим карантина, не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности в условиях пандемии коронавируса».

В свою очередь руководитель городского управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова сообщила, что «наблюдается увеличение случаев заболеваемости пневмонией».

«Из всех находящихся в инфекционном и провизорном стационаре города, 62% - это пациенты с пневмониями. Заболевание протекает в средней, тяжелой и крайне-тяжелой степени. В 70% случаях пневмонии – это осложнение коронавирусной инфекцией, и только 30% – это пневмония вирусно-бактериального происхождения. Это еще раз подтверждает о тяжести тех осложнений коронавирусной инфекции, которые представляют угрозу для жизни каждого человека», - заявила она.

Кисикова подчеркнула, что «главный фактор заражения – нарушение масочного режима, дистанции, несоблюдение гигиены при посещении массовых мест».