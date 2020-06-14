В Кокшетау возвращают блокпосты

В Кокшетау вернут блокпосты и усилят карантинные ограничения на фоне активного распространения коронавируса в городе, сообщает госагентство Казинформ .

C 20 часов 15 июня вступает в силу постановление главного санитарного врача Акмолинской области, согласно которому, будет возобновлена работа 7 блокпостов по периметру города Кокшетау, ограничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовую химию, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных учреждений.

По данным санврача, за неделю число случаев коронавируса в Кокшетау выросло на 80%

«Наблюдаются случаи проведения массовых семейных мероприятий – дней рождений, свадеб, похорон, поминок и т.д. Есть предприятия, которые не соблюдают санэпидтребования. По всем случаям принимаются административные меры воздействия. За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80%, а это 42 человека. Из них симптомных - 15, бессимптомных - 27»,- цитирует агентство местный департамент контроля качества товаров и услуг.

До этого момента передвижение между населенными пунктами вернули только два региона - Мангистауская и Карагандинская области. В остальных регионах усиление карантина, как правило, означает ограничение времени работы различных объектов и общественного транспорта.