Почти вся Франция переходит в «зеленую» зону
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Макрон заявил о победе Франции над эпидемией коронавируса
фото Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к жителям страны, объявил, что эпидемия коронавируса побеждена, пишет «Коммерсантъ».

В стране с 15 июня открываются государственные границы внутри Европы, заработают рестораны, кафе, бары, с 22 июня откроются школы, а с 1 июля возобновляется сообщение с теми странами вне Шенгена, где «эпидемия остановлена». Вся Франция переходит в «зеленую» зону, кроме двух заморских территорий – Майотты и Гвианы.

Как отметил Макрон, сейчас главная задача – экономическое восстановление страны и сохранение порядка и социального согласия. Он пообещал объявить о деталях программы возрождения экономики в июле.

Всего во Франции выявлено более 194 тыс. случаев заражения, умерли 29,4 тыс. человек.

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