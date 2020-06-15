Макрон заявил о победе Франции над эпидемией коронавируса

В стране с 15 июня открываются государственные границы внутри Европы, заработают рестораны, кафе, бары, с 22 июня откроются школы, а с 1 июля возобновляется сообщение с теми странами вне Шенгена, где «эпидемия остановлена». Вся Франция переходит в «зеленую» зону, кроме двух заморских территорий – Майотты и Гвианы.

Как отметил Макрон, сейчас главная задача – экономическое восстановление страны и сохранение порядка и социального согласия. Он пообещал объявить о деталях программы возрождения экономики в июле.

Всего во Франции выявлено более 194 тыс. случаев заражения, умерли 29,4 тыс. человек.