Суд обязал Bek Air вернуть пассажирам деньги за билеты

«Суд решил исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» министерства интеграции и развития Республики Казахстан удовлетворить. Признать право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей. Обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены», - сказала судья, оглашая решение в среду.

Общая сумма, которую авиакомпания должна вернуть пассажирам, составляет 54,2 млн тенге. Также суд обязал Bek Air оплатить госпошлину в размере 16,2 млн тенге.

Утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в столицу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Тогда в катастрофе погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.

После крушения самолета Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов эксплуатанта и летной годности и совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании. По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей – Rolls Royce, и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. Результаты проверки были направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна была предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Сообщалось, что если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности судов авиакомпании будут отозваны. В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений в апреле этого года сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван, также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker.

Комитет по защите прав потребителей подал на авиакомпанию Bek Air в суд, требуя вернуть деньги за билеты пассажирам. Сначала иск был подан в Специализированный межрайонный экономический суд столицы, но в феврале судом было вынесено определение о передаче дела по подсудности в Турксибский районный суд Алматы.