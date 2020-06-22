Столичные поликлиники с 23 июня временно приостанавливают прием пациентов

«С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры пациентов. А именно: профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медико- соцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар. Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат», - говорится в сообщшении.

Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учете, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом.

Вместе с тем вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по национальному календарю прививок, в прежнем режиме остается прием и УЗИ-скрининг беременных.

«Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ. Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют», - подчеркнули в акимате.

Здесь напомнили, что 22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест, а в случае необходимости под стационары будут перепрофилированы и другие медучреждения.