Vласть проведет онлайн-лекцию о развитии региона
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Что ждет Центральную Азию. Лекция Рустама Бурнашева
Фото Данияра Мусирова

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook Vласти политолог Рустам Бурнашев выступит с лекцией о развитии Центральной Азии.

Регион за последние тридцать лет пережил множество сближений и размежеваний стран. Новые руководители Узбекистана и Казахстана не оставляют попыток сделать страны Центральной Азии ближе друг другу. Пандемия коронавируса меняет повестку правительств: они заняты спасением своих экономик. Поможет ли в этом интеграция?

Как нынешняя ситуация повлияет на отношения стран и что ждет Центральную Азию дальше? Известный политолог и профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев в своей лекции представит свое видение развития региона.

Зрители смогут задать свои вопросы спикеру в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.

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