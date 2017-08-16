Выйти из общественного совета

В апреле 2017 года известный политолог и общественный деятель Досым Сатпаев во всеуслышание заявил , что отказывается возглавлять общественный совет Единого национального пенсионного фонда в условиях, когда его руководство не желает расширять повестку совета до более широких проблем функционирования пенсионной системы Казахстана. За неделю до этого о своем выходе из общественного совета Алматы сообщила глава благотворительного фонда «Добровольное общество Милосердие» Аружан Саин, сославшись на отсутствие диалога с властями мегаполиса. Vласть решила узнать, насколько массовый характер приобрел исход из общественных советов по всей республике.

Анализ изменений в составе общественных советов 13 областей (Карагандинская область не предоставила ответ на запрос), а также городов Алматы и Астана показал: с момента начала своей деятельности лишь 15,4% их членов решили или были вынуждены покинуть эти структуры. «Показатели - в пределах нормы, учитывая новизну институции и ее малопонятность для общественности, включая тех ее представителей, которые вошли в первые составы общественных советов», - считает кандидат политических наук, исследователь Адиль Нурмаков. Айдар Амребаев, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований, не берется судить, норма это или нет, однако убежден: «Обновление состава участников - явление закономерное, характеризующее социальную мобильность общества: вертикальную и горизонтальную».

Юлия Кучинская, директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нұр Отан», считает, что 15,4% - это «не много». «К примеру, несмотря на более низкие показатели обновления состава, довыборы депутатов маслихатов проходят дважды в год и практически в каждом регионе есть вакантные позиции», - добавляет она.

Эксперт берется раскрыть возможные причины обновления состава общественных советов. Во-первых, она обращает внимание на то, что изначально «процедура формирования общественных советов не всегда соблюдалась в полной мере»: разную активность на местах демонстрировали как представители гражданского общества, так и исполнительной власти. Во-вторых, члены общественных советов так или иначе обманулись в своих ожиданиях. «Одни ждали открытия больших возможностей, другие, напротив, не были готовы к дополнительной нагрузке и относились к членству в общественном совете, как к формальности», - говорит Кучинская. В-третьих, исход госслужащих - особенно руководителей управлений - является логичным. Политолог подчеркивает, что смена этой категории чиновников традиционно происходит чаще, чем меняют рядовых экспертов. «Более того, с января по 1 июля 2017 года в Казахстане проходила аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», - отмечает она, полагая, что и это могло повлиять на ротацию внутри акиматов.