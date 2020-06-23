Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы

Также суд постановил конфисковать имущество экс-президента.

Ранее прокуроры просили назначить ему 15 лет с конфискацией имущества.

Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом.

Как уточняет «Радио Азаттык», суд постановил конфисковать также имущество близких Атамбаева. В перечне конфискуемых объектов 5 транспортных средств, дома в Чуйской и Иссык-Кульской областях, земельные участки, несколько компаний, в том числе «Медиа Форум», «Автомаш-Энерго» и «Апрель ТВ». Также Атамбаев лишен государственных званий, наград и орденов.

7 августа прошлого года спецназ ГКНБ предпринял попытку попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, но она провалилась, тогда пострадали более 40 человек, один спецназоцев погиб. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже провели спецподразделения МВД. Силовикам удалось оттеснить сторонников экс-президента и войти в дом. После двухчасового противостояния он был задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ.

Экс-президента Кыргызстана обвиняли в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках и коррупции по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Он отбывал длительный срок заключения, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия тогда установила, что при освобождении криминального авторитета были допущены нарушения, но расследование было остановлено. В 2019 году МВД возобновило дело, к ответственности привлекли высокопоставленных чиновников, которые, по версии следствия и обвинения, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, позволив ему уйти от отбывания наказания.