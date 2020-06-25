В Казахстане законодательно закрепили получение госуслуг без бумажных документов

Как сообщал ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, на базе «Мобильного правительства» будет внедрен сервис цифровых документов, который позволит гражданам получать услуги, не имея бумажного удостоверения личности. Кроме того, законом закрепляется новый вид страховой деятельности – добровольное киберстрахование. Жумагалиев также отмечал, что работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать. Закон будет регламентировать механизм аналитики «больших данных», что потребует дополнительной защиты прав граждан. В связи с этим определяется уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедряется сервис по их защите, который позволит уведомить граждан о совершаемых действиях с его данными.

Закон направлен и на повышение конкурентоспособности отечественных участников IT-рынка. В частности, участие государства в предпринимательской деятельности ограничивается, для чего исключаются функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ.

Для улучшения инвестиционного климата к финансированию НИОКР добавляются проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана в рамках 1% от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году. В целях стимулирования венчурной деятельности вводятся нормы по определению «частного венчурного инвестора». Таким образом, введение данных норм позволит к 2024 году достичь увеличения количества инновационных стартап-компаний до 450.

Вместе с тем новым законом определяется уполномоченный орган по реализации государственной политики в отрасли электронной промышленности и его функций. Документ также впервые закрепляет понятие цифрового актива, майнинга, токена, технологии блокчейн и относит цифровой актив к имуществу.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении в мажилисе депутаты заявили о переносе сроков внедрения единой дежурной диспетчерской службы «112» на 2023 год из-за неготовности работы. Нормы по ее созданию также заложены в данном проекте закона. Кроме того, парламентарии предложили исключить из законопроекта нормы, которые «не имеют достаточной глубины аналитической, финансовой и технической проработки», а также имеют высокие затратные показатели, которые в данное время «экономически нецелесообразны».

«Это нормы, связанные с введение платежной системы на основании QR-кода, а также с внедрением умных систем учета потребления энергетических и водных ресурсов, затраты на которые могли бы быть дополнительной нагрузкой для населения и субъектов бизнеса», - говорил Павел Казанцев.