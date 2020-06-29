Токаев подписал новый пакет мер по улучшению бизнес-климата

Как сообщал министр национальной экономики Руслан Даленов, в новом пакете мер еще часть госуслуг переводится в электронный формат, а также отменяется ряд документов, в том числе разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы для несложных объектов. В частности, будет обеспечен доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника. Все это «позволит упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости». Для частных кредитных бюро будет обеспечен доступ к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий. Также в электронный формат переведут проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение. В их числе сделки купли-продажи, дарения, аренды и другие.

Для упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений прием заявлений на выдачу технических условий будет теперь в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий, а вручение искового заявления – с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь. И лишь в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе.

Кроме того, для сокращения процедур внедряется принцип «единого окна» по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт. Исключается процедура подачи уведомления в ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ по технически несложным объектам, процедура по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов. Вместе с тем объединяются три процедуры в одну: по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. Это сократит время процедур на 17 рабочих дней с 67 до 50 дней.

В целом в рамках закона по направлению «строительство» процедуры сократятся с 17 до 3, а сроки по ним будут снижены со 103 до 18 календарных дней.

Еще одно нововведение – меры по развитию конкурентной среды. Здесь сокращается перечень оснований для создания организаций с госучастием. Как пояснял Даленов, «государственные предприятия могут быть созданы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, введения государственной монополии или в связи с недостаточным развитием конкуренции на товарном рынке, определяемым по итогам анализа».

Вместе с тем правительство наделяется компетенцией утверждать перечень разрешенных видов деятельности для государственных предприятий.