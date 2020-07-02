В Высшем медицинском колледже Уральска начали ускоренную подготовку фельдшеров и медсестер

В Западно-Казахстанской области открываются дополнительные провизорные и инфекционные стационары и начата ускоренная подготовка фельдшеров и медсестер, сообщает «Казинформ» .

Как отметили в областном акимате, чтобы решить проблему нехватки медицинского персонала и снизить нагрузки на врачей, в Высшем медицинском колледже начинается ускоренная подготовка фельдшеров и медицинских сестер, в том числе из числа новых выпускников медицинских колледжей. Также ожидается прибытие выпускников высших учебных заведений региона из других городов Казахстана.

Кроме того, в течении 10 дней планируется наладить сборку модифицированного дыхательного аппарата Боброва на одном из предприятий Уральска.

Аким области Гали Искалиев призвал ветеранов медицины и руководителей частных медучреждений подключиться к борьбе с коронавирусом: «Сейчас нам важна любая помощь. Нужны люди, здания, спонсорская помощь. Проблема общая и решать её надо вместе».

Также, по информации акимата, будет открыта онлайн консультация опытных медицинских работников, введена позиция главной медсестры области. Поликлиникам будут выделены 12 автомобилей для выездов и планового лечения пациентов на дому, заключен договор лизинга на 35 реанимобилей и двух машин скорой помощи, которые должны придти в сентябре. Сейчас на станции скорой помощи задействованы 63 единицы автотранспорта.

За счет поддержки местных предпринимателей открываются дополнительно 140 мест инфекционного стационара в многопрофильной городской больнице, а вместо открытия карантинного стационара принято решение открыть провизорный стационар во II корпусе областной больницы на 130 коек. Также планируется открыть стационар на базе бывшего роддома №2 и идет проработка вопроса открытия инфекционного стационара за счет средств КПО. Начато увеличение мест в инфекционных стационарах районов области.

На сегодня в регионе зарегистрировано 2 885 случаев заражения. 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Среди заболевших 21 ребенок находится в состоянии средней тяжести. К аппарату ИВЛ подключены 13 человек. По области зафиксировано 10 летальных случаев от КВИ.

Что касается лекарственного обеспечения, то, по информации областного акимата, поступили в сеть аптек 300 тыс. упаковок парацетамола, 45 тыс. упаковок ацетилсалициловой кислоты, 2 тыс. упаковок «Цефтриаксона», 1 тыс. упаковок – «Цеф 3» и 150 упаковок «Гроприносина №50». 4 июля ожидается поставка 75 300 флаконов антибиотиков, а к 10 июля поступят дополнительные партии парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, анальгина, антибиотиков. Также через посольство Казахстана в России ведутся переговоры с российскими производителями по поставке жаропонижающих, противовоспалительных препаратов и антибиотиков, и есть договоренности с белорусским Борисовским заводом. При этом в аптеках противовирусные, жаропонижающие и антибиотики, витамины, антикоагулянты, противовоспалительные отпускают не более 5 упаковок в одни руки. Медицинские организации области также обеспечиваются медикаментами, заверили в акимате.