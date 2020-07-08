Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год

Предыдущие расчеты не предполагали, что карантинные меры будут отменяться постепенно
Рецессия в Евросоюзе будет еще глубже, чем ожидалось весной. Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста на 2020 год, сообщает Euronews.
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