Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год

Рецессия в Евросоюзе будет еще глубже, чем ожидалось весной. Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста на 2020 год, сообщает Euronews .

В летнем прогнозе Еврокомиссии говорится, что ВВП еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году, а экономика ЕС сократится в этом году на 8,3% и вырастет на 5,8% в 2021 году. Таким образом, спад будет значительно сильнее ожидавшихся 7,7% для зоны евро и 7,4% для ЕС в целом. Предыдущие расчеты не предполагали, что карантинные меры будут отменяться медленно и постепенно. Рост в 2021 году также будет менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что больше всех пострадают Италия, Испания и Франция.

«В каждой европейской стране будет отрицательный рост в этом году, затем – отскок с возможным ростом в следующем году. Цифры разнятся», - отметил он.

При этом новые прогнозы не учитывают возможность второй волны коронавируса.