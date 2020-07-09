600 млн тенге, выделенные на борьбу с COVID-19, ушли на видеоролики и флешмобы

200 млн тенге из этих средств еще ищут
Тамара Вааль, Vласть
Помимо 191, 9 млрд тенге, которые выделил Казахстан на борьбу с коронавирусной инфекцией, еще около $400 млн было выделено до этого. И 600 млн тенге из этих средств потрачены на флешмобы, видеоролики и непонятную PR-кампанию, сообщила в четверг в ходе брифинга в Антикоррупционной службе руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева.
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