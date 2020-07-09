600 млн тенге, выделенные на борьбу с COVID-19, ушли на видеоролики и флешмобы

Помимо 191, 9 млрд тенге, которые выделил Казахстан на борьбу с коронавирусной инфекцией, еще около $400 млн было выделено до этого. И 600 млн тенге из этих средств потрачены на флешмобы, видеоролики и непонятную PR-кампанию, сообщила в четверг в ходе брифинга в Антикоррупционной службе руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева.

«Вчера президент сказал, что 191 млрд выделен (на борьбу с пандемией коронавируса – V), но тем не менее, около 400 млн долларов было выделено до этого. Наша аналитическая группа рассматривает, каким образом расходовались эти деньги, на какие мероприятия. У меня есть информация, что 600 млн было выделено на ролики, на какую-то пиар-кампанию, которая в принципе... показывала флешмобы. А на эти ресурсы можно было бы закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась у нас в стране», - заявила Соловьева.

При этом, отметила она, из этих 600 млн тенге 200 млн потрачены «неизвестно как».

«Мы сейчас ведем анализ. Посмотрим, если они действительно не затрачены... Но будет сложно, потому что они через тендер кому-то переданы, уже принадлежат определенной компании, которая выиграла тендер. Но фокус, над чем нужно работать, у нас есть», - добавила руководитель мониторинговой группы.

По ее мнению, распределением данных средств занимались в министерстве здравоохранения.