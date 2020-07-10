Не бегать от ответственности и не заниматься бюрократией потребовал от чиновников президент
Токаев дал правительству 5 дней на разработку алгоритма принятия решений по борьбе с COVID-19
ФОТО SPUTNIK

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству пять дней на разработку алгоритма по принятию оперативных решений в части борьбы с пандемией коронавируса. Как отметил глава государства в пятницу в ходе расширенного совещания с кабинетом министров, «не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией».

«Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства. В рамках режима ЧП оперативно принятые решения по упрощению бюрократических процедур в сферах бюджетирования, госзакупок дали свой результат», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что стандартный процедурный порядок рассчитан на спокойное время.

«Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией», - заявил президент.

В этой связи он попросил правительство в пятидневный срок подготовить правовой алгоритм принятия оперативных решений в части борьбы с пандемией и ее последствиями.

«Такого рода решения должны приниматься и реализоваться в срок в течение суток, максимум – двух», - подчеркнул Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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