Насколько эффективны меры господдержки бизнеса в Казахстане?

Vласть совместно с KPMG в Казахстане и Центральной Азии проведет экспертную дискуссию по государственным мерам поддержки бизнеса во время пандемии. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook .

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в казахстанскую экономику, масштабы которых все еще трудно оценить до конца. С момента введения режима ЧП и карантина устойчивость бизнеса оказалась под угрозой. Справиться с кризисом самостоятельно и адаптироваться к новым реалиям без поддержки государства будет непросто. Государство же с начала эпидемии предприняло ряд мер по восстановлению экономики и поддержке бизнеса. Насколько данные меры оказались эффективными, в каком положении находится бизнес на сегодняшний день, какой прогресс был достигнут в восстановлении от кризиса?

15 июля, в 11:00, представители МСБ и крупного бизнеса и министерства национальной экономики обсудят эффективность государственных мер поддержки бизнеса во время пандемии. Данная дискуссия приурочена к исследованию KPMG по влиянию COVID-19 на экономику Казахстана, в котором затронуты вопросы о мерах поддержки бизнеса со стороны государства.

Во встрече примут участие:

- Василий Савин, партнер, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Казахстане и Центральной Азии

- Галим Хусаинов, председатель правления АО «Банк ЦентрКредит»

- Представитель Министерства национальной экономики

- Жигер Сулейменов, генеральный директор, ТОО «TSSP Kazakhstan»

Модерирует встречу главный редактор портала Ekonomist.kz Сергей Домнин.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.