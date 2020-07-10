Насколько эффективны меры господдержки бизнеса в Казахстане?

Vласть совместно с KPMG в Казахстане и Центральной Азии проведет экспертную дискуссию по государственным мерам поддержки бизнеса во время пандемии. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook.
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в казахстанскую экономику, масштабы которых все еще трудно оценить до конца. С момента введения режима ЧП и карантина устойчивость бизнеса оказалась под угрозой. Справиться с кризисом самостоятельно и адаптироваться к новым реалиям без поддержки государства будет непросто. Государство же с начала эпидемии предприняло ряд мер по восстановлению экономики и поддержке бизнеса. Насколько данные меры оказались эффективными, в каком положении находится бизнес на сегодняшний день, какой прогресс был достигнут в восстановлении от кризиса?
15 июля, в 11:00, представители МСБ и крупного бизнеса и министерства национальной экономики обсудят эффективность государственных мер поддержки бизнеса во время пандемии. Данная дискуссия приурочена к исследованию KPMG по влиянию COVID-19 на экономику Казахстана, в котором затронуты вопросы о мерах поддержки бизнеса со стороны государства.
Во встрече примут участие:
- Василий Савин, партнер, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Казахстане и Центральной Азии
- Галим Хусаинов, председатель правления АО «Банк ЦентрКредит»
- Представитель Министерства национальной экономики
- Жигер Сулейменов, генеральный директор, ТОО «TSSP Kazakhstan»
Модерирует встречу главный редактор портала Ekonomist.kz Сергей Домнин.
Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.