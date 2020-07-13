Антикоррупционная служба начала расследование по фактам хищений средств фонда социального медстрахования и проверку распределения зарубежной гуманитарной помощи.

В Агентстве по противодействию коррупции напомнили, что проводится внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте ТОО «СК-Фармация».

«В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков», - проинформировали в антикоррупционном ведомстве.

А по всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании в антикоррупционной службе обещают, что «будут приняты процессуальные решения».

«Наряду с этим агентством проверяется распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19. Также сообщаем, что антикоррупционной службой начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО «Фонд социального медицинского страхования» путем завышения стоимости закупаемых услуг. Работа в данном направлении продолжается», - говорится в сообщении.