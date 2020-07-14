Краткосрочные ценные бумаги в объеме до 1 трлн тенге выпустит Казахстан до конца года

Для поддержания экономической активности и привлечения инвесторов Казахстан планирует выпустить государственные ценные бумаги. Только в 2020 году их объем будет достигать 1 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«В целях привлечения инвесторов будет продолжена работа по построению кривой доходности. Для этого совместно с министерством финансов будет обеспечен выпуск ГЦБ в 2020 году в секторе от 1 до 3 лет и в 2021-2022 годах в секторе от 1 до 5 лет. Соответствующие изменения внесены в график выпуска ГЦБ с выпуском краткосрочных бумаг в объеме до 1 трлн тенге на регулярной основе до конца 2020 года», - сообщил Досаев.

По его мнению, это также позволит продолжить работу по включению государственных ценных бумаг Казахстана в международные индексы локальных облигаций.

Кроме того, для дальнейшего развития фондового рынка как важного источника привлечения инвестиций в экономику, агентством совместно с Нацбанком и правительством будет проведен «анализ проблем и причин его неразвитости», на основе которого будут подготовлены комплексные предложения по дальнейшему развитию фондового рынка, в том числе его интеграции с международными рынками капитала с использованием потенциала и инфраструктуры МФЦА.