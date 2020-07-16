Загорелась кровля административного здания
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В Наурызбайском районе Алматы произошел пожар в супермаркете «Сабыржан»
фото ДЧС Алматы

В Наурызбайском районе Алматы произошел пожар в многофункциональном административном здании, в частности, в супермаркете «Сабыржан», сообщила пресс-служба ДЧС города.

«Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу в Наурызбайском районе по ул. Ашимова, д. 13 «А» - предварительно горит кровля многофункционального административного здания (супермаркет). Развернута работа штаба, создано 3 боевых участка. На тушение и защиту близлежащих строений поданы пожарные стволы, эвакуировано 3 газовых баллона, каждый по 50 л», - проинформировали в департаменте.

В настоящее время угроза распространения огня на частные жилые дома снята, также была угроза возгорания гостиницы и складских помещений. В 19:21 пожар локализован, его предварительная площадь – более 1 тыс. кв. м.

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