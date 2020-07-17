Токаев потребовал от правительства определиться по статитистике пандемии

"Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония", - написал Токаев в Twitter в ночь на пятницу.

"Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - добавил Токаев.

Минздрав Казахстана на этой неделе в третий раз пообещал "вскоре определиться" как будет публиковать данные о заболеваемости и смертности от пневмонии. При этом большинство специалистов, а также Всемирная организация здравоохранения считают, что вспышка пневмонии является результатом распространения коронавируса. Минздрав тем не менее не включает статистику по заболеваемости пневмонией в официальные данные по коронавирусу.

Известно, что в июне от пневмонии в Казахстане умерло более 600 человек. Данные по смертности от коронавируса Минздрав также публикует с опозданием и только раз в неделю, объясняя это тем, что каждый смертельный случай исследует специальная комиссия, решая, явился ли коронавирус причиной смерти или был сопутствующим заболеванием.

К этому моменту в Казахстане свыше 65 тыс. официально подтвержденных случаев коронавируса, скончалось от последствий вируса на конец прошлой недели 375 человек, еще 101 (данные на начало июля) зараженный коронавирусом умер от других болезней.

В начале этой недели семь казахстанских редакций запустили совместный ресурс Umytpa.kz, где публикуются имена умерших от коронавируса. За три с небольшим дня работы сайта журналисты верифицировали данные по 223 случаям смерти, еще около 250 анкет находятся в работе. Ежедневно на сайте анкеты заполняют несколько десятков людей.