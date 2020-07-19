С 2021 года районные и городские отделы образования перейдут в подчинение областным управлениям

C 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и будут финансироваться профильными областными управлениями. Это должно сократить число посредников в процедурах принятия решений и сделать образовательные возможности каждого региона более равными, прокомментировал недавно принятый закон министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook .

Сегодня районные и городские отделы образования (то есть все относящиеся к ним школы и сады) подчиняются районным акимам. А управления образования не имеют на них какого-либо влияния. Поэтому их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города. Благодаря принятому закону, когда сельской школе потребуется ремонт, и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель районного отдела подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования.

Это нововведение, утверждает Аймагамбетов, должно привести к двум результатам. Во-первых, сократить количество посредников в процессе принятия решений. К примеру, в одной только Костанайской области насчитывается 20 районов и городов и, соответственно, столько же акимов. В случае перехода отделов образования под контроль областного управления образования в 20 раз сократится количество центров принятия решений.

Во-вторых, принятые изменения могут помочь выравнить условия в организациях образования. Несмотря на единые нормативные правовые акты, госстандарты и требования, качество знаний учащихся разнится не только между регионами, но даже между районами одной области. Согласно международным сравнительным исследованиям, внутри одной области разрыв в качестве образования может достигать двух лет. Точно так же из-за разницы в финансировании и управлении отличается уровень подготовки школ к отопительному сезону, уровень обеспечения учебниками, предметными кабинетами, компьютерами или проведения ремонтных работ. «В той же Костанайской области в районах, где имеются крупные товаропроизводители (Костанайский, Аулиекольский, Мендыгаринский районы), отчислений в бюджет больше. В то же время такие маленькие районы, как Алтынсаринский и Камыстинский, не могут похвастаться тем же», - привел пример министр.

По словам Аймагамбетова, еще одним новшеством станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования: «При этом согласно требованиям МОН это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены».