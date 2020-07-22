На парламентских выборах в Сирии победила партия президента

19 июля в Сирии состоялись выборы в однопалатный парламент.
Победила коалиция «Национальный прогрессивный фронт», возглавляемая партией
действующего президента «Баас», заняв 177 из 250 мест, пишет РБК.
250 депутатов Народного совета Сирии избираются прямым голосованием сроком на четыре года. На предыдущих выборах 2016 года партия «Баас» и ее союзники получили 200 мест в парламенте. Тогда ни страны Евросоюза, ни США не признали результаты выборов. В нынешних выборах не смогли принять участие представители наиболее влиятельной части оппозиции. Участвовала только та часть оппозиции, которая признает доминирующую роль партии «Баас»: «Сирийская социал-националистическая партия», «Коммунистическая партия», ряд небольших фракций, которые входят в «Национальный союз». Явка на эти выборы составила 33%, при том, что в этом году голосование было организовано на 70% территории, открыто более 7 тыс. участков. Живущие за рубежом сирийцы, включая беженцев, не могли принять участие в выборах.
Оппозиционные объединения считают, что выборы нельзя проводить до принятия новой Конституции под эгидой ООН. Ее разработкой должен заниматься Конституционный комитет в Женеве, но его работа застопорилась.