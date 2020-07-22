На парламентских выборах в Сирии победила партия президента

250 депутатов Народного совета Сирии избираются прямым голосованием сроком на четыре года. На предыдущих выборах 2016 года партия «Баас» и ее союзники получили 200 мест в парламенте. Тогда ни страны Евросоюза, ни США не признали результаты выборов. В нынешних выборах не смогли принять участие представители наиболее влиятельной части оппозиции. Участвовала только та часть оппозиции, которая признает доминирующую роль партии «Баас»: «Сирийская социал-националистическая партия», «Коммунистическая партия», ряд небольших фракций, которые входят в «Национальный союз». Явка на эти выборы составила 33%, при том, что в этом году голосование было организовано на 70% территории, открыто более 7 тыс. участков. Живущие за рубежом сирийцы, включая беженцев, не могли принять участие в выборах.

Оппозиционные объединения считают, что выборы нельзя проводить до принятия новой Конституции под эгидой ООН. Ее разработкой должен заниматься Конституционный комитет в Женеве, но его работа застопорилась.