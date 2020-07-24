Избиркомы зарегистрировали 58 кандидатов в депутаты сената

Избирательные комиссии зарегистрировали 58 кандидатов в депутаты сената парламента. Всего же было выдвинуто 94 претендентов.

Как сообщили в пятницу в Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 18:00 23 июля 2020 года избирательными комиссиями областей, столицы, Алматы и Шымкента из 94 выдвинутых претендентов на 17 мандатов депутатов сената парламента зарегистрированы 58 кандидатов.

«В среднем на одно место претендует 3 человека. Среди регионов наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в городе Нур-Султан и Акмолинской области – 5 человек», - отметили в Центризбиркоме.

В числе зарегистрированных кандидатов 48 или 82,8% – мужчины и 10 или 17,2% – женщины.

Из них 19 человек по специальности – инженеры, 13 – экономисты, 8 – педагоги, 7 – работники аграрной сферы, 5 – врачи, 3 – юристы, 1 – политолог, 2 – другие.

В общей сложности 21 человек представляет коммерческие структуры, 16 – государственные организации, предприятия и учреждения, 12 – сотрудники госслужбы, 5 – представители общественных организаций и 4 – действующие сенаторы.

«С 18 часов 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 часов 11 августа текущего года», - уточнили в центральной избирательной комиссии.