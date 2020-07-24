Медики, заболевшие вирусной пневмонией, также будут получать выплаты 2 млн тенге

Минздрав и Минтруда внесли изменения в совместный приказ
Тамара Вааль, Vласть
Медицинские работники, которые заболеют вирусной пневмонией, получат страховые выплаты по 2 млн тенге, семьи погибших от пневмонии врачей получат компенсации в размере 10 млн тенге. Такие поправки внесены в совместный приказ министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты, сообщает в пятницу пресс-служба Минтруда.
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