Минздрав и Минтруда внесли изменения в совместный приказ
Медики, заболевшие вирусной пневмонией, также будут получать выплаты 2 млн тенге
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Медицинские работники, которые заболеют вирусной пневмонией, получат страховые выплаты по 2 млн тенге, семьи погибших от пневмонии врачей получат компенсации в размере 10 млн тенге. Такие поправки внесены в совместный приказ министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты, сообщает в пятницу пресс-служба Минтруда.

Как отметили в пресс-службе, 22 июля текущего года в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения и министра здравоохранения от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции» внесены изменения.

В частности, выплата в 2 млн тенге полагается медицинским работникам «в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией».

Выплата в 10 млн тенге предусмотрена для , в случае смерти врачей «от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией».

При этом вопрос о назначении выплаты рассматривают специальные комиссии в регионах, которые должны установить, что заражение коронавирусом или пневмонией произошло из-за выполнением медиком своих обязанностей.

Ранее Минздрав сообщал, что вопрос о расширении выплат компенсаций медикам и их семьям рассматривается.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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