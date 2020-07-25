Это ответ на выпущенные ранее Сирией снаряды в направлении Израиля
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Израиль нанес удар по Сирии
Архивное фото AP

Боевые вертолеты армии обороны Израиля атаковали цели сирийской армии на юге страны, пишет «Коммерсантъ».

По данным пресс-службы израильской армии, это стало ответом на выпущенные ранее Сирией снаряды в направлении Израиля в районе Голанских высот. Мишенью стали в том числе наблюдательные посты и «средства сбора разведывательных данных», расположенные на них. Израиль пообещал и дальше предпринимать решительные действия, чтобы не допустить нарушения суверенитета страны.

Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате атаки Израиля двое сирийских военных получили ранения.

В пятницу с сирийской стороны границы на Голанских высотах произошли взрывы, в результате которых были повреждены автомобиль и здание с израильской стороны.

Ситуация на северных границах Израиля с Ливаном и Сирией резко обострилась после обстрела в понедельник района южнее Дамаска. В ходе атаки погибли 5 бойцов проиранских группировок, в том числе члены ливанского движения «Хезболла». Сирия обвинила в атаке Израиль.

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