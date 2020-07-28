Как изменилось качество воздуха во время пандемии?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook главный редактор Vласти Светлана Ромашкина обсудит с казахстанским экологом Насибой Байматовой состояние воздуха во время пандемии в Алматы.

Жесткие карантинные меры в начале эпидемии коронавируса стали причиной изменений в окружающей среде и состоянии воздуха по всему миру. Наблюдалось снижение концентрации мелких частиц, загрязняющих атмосферу, и в целом заметное улучшение качества воздуха в крупных городах. Произошли ли такие изменения в крупнейшем городе Казахстана, где источником загрязнения воздуха и окружающей среды выступает множество сложных факторов?

В предстоящий четверг, 30 июля, в 11:00, казахстанский эколог, PhD и заведующая лаборатории «Экология биосферы» Насиба Байматова в онлайн-беседе с главным редактором Vласти Светланой Ромашкиной расскажет о результатах недавно проведенного исследования воздуха, о том, как жесткие карантинные меры повлияли на его состояние, какие изменения произошли во время пандемии в окружающей среде, как уже имеющееся проблемы с воздухом могут влиять на эпидемию и какие меры необходимы для улучшения качества воздуха?

Зрители смогут задать свои вопросы спикеру в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.