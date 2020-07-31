Но это займет много времени, заявляют в МИД
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Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен выплатить компенсацию за сбитый в январе пассажирский украинский Boeing, пишет газета «Коммерсантъ».

Аббас Мусави при этом отметил, что «это занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты». Он напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся, многие пассажиры были соотечественниками Ирана, но на борту находились также граждане Украины, поэтому переговоры по этому вопросу продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что они намерены обращаться в международные суды против Ирана в случае, если страна не отдаст черные ящики, не выплатит компенсацию и не принесет официальные извинения. Две недели назад бортовые самописцы были переданы во Францию для расшифровки.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев из Тегерана, потерпел крушение вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров из разных стран и 9 членов экипажа, все они погибли. Изначально иранские власти заявляли, что у лайнера были неполадки с двигателем, он загорелся в воздухе. Однако 12 января иранские военные заявили, что сбили Boeing случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом, и его перепутали с «вражеской целью».

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