Это рекордное падение с 1995 года
Экономика Евросоюза сократилась на 14,4% по итогам второго квартала
Фото с сайта ru.reuters.com

По предварительной оценке, во втором квартале экономика Евросоюза сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года, говорится в пресс-релизе Евростата.

По сравнению с первым кварталом ВВП Евросоюза упал на 11,9%. Среди государств-членов Евросоюза, по которым имеются свежие данные, самое большое снижение по сравнению с предыдущим кварталом продемонстрировала Испания (-18,5%). За ней следуют Португалия (-14,1%) и Франция (-13,8%). В Литве зарегистрирован самый низкий спад (-5,1%).

В Еврозоне, по сравнению со вторым кварталом прошлого года и с учетом сезонных колебаний, ВВП сократился на 15%.

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