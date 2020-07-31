Суммарная капитализация Apple, Amazon, Alphabet и Facebook выросла на $250 млрд после публикации квартальных отчетов

Четыре IT-гиганта США - Apple, Amazon, Alphabet и Facebook - почти одновременно опубликовали квартальные отчеты c высокими результатами. После этого их суммарная капитализация выросла на $250 млрд, сообщает The Bell.

Apple получила во втором квартале $59,7 млрд выручки (+11% год к году) и $16,3 млрд чистой прибыли - в условиях сжатия мирового рынка смартфонов. Компания объявила о новом сплите подорожавших на 80% с начала года акций и переносе релиза iPhone 12 "на несколько недель" от обычной сентябрьской даты.

Alphabet сообщила о первом сокращении выручки в истории (до $38,3 млрд), однако показатели оказались лучше прогнозов.

Amazon отчиталась о выручке в $88,9 млрд и взрывном росте - 40% год к году - несмотря на экстренные инвестиции в инфраструктуру в коронавирусный кризис. Компания оказалась в нужном месте в нужное время и сполна воспользуется сдвигом парадигмы в сторону онлайн-покупок, пишет Bloomberg.

Facebook показала замедленный рост выручки ($18,7 млрд), оказавшийся тем не менее лучше ожиданий. Главное - компания отметила наплыв новых пользователей, в особенности - мелких предпринимателей, пользующихся бесплатными опциями продвижения в соцсети.

Суммарно четыре компании получили $209 млрд выручки и $29 млрд прибыли. В совокупности четыре компании стоят больше $5 трлн, что очень близко к пятой части совокупной капитализации индекса S&P 500, пишет Bloomberg. «Сейчас IT-гиганты выглядят хозяевами мира, а все остальные - приживалками. Они вошли в каждый дом, а коронавирусный кризис позволил им авансом вырасти за два года вперед», - сказал Bloomberg аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

На этой неделе руководство этих же компаний подверглось жесткому допросу в конгрессе США, по итогам которого им грозит особое антимонопольное регулирование, вплоть до разделения. А накануне вышли данные о рекордном падении экономики США во втором квартале из-за коронавируса, на фоне которого результаты компаний стали выглядеть еще более выигрышно.