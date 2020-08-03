Суд отказался провести техническую экспертизу видеозаписи по делу Асии Тулесовой

В понедельник, 3 августа, в Медеуском районном суде №2 Алматы началось главное судебное разбирательство по делу гражданской активистки Асии Тулесовой. Суд отклонил большинство ходатайств адвокатов Тулесовой, включая ходатайство об отводе судьи Шакирова.
Адвокат активистки Джохар Утебеков вновь озвучил ходатайство об изменении меры пресечения Тулесовой на залог, подписку о невыезде или личное поручительство.
«147 статья УПК вообще не позволяет брать лицо под стражу по преступлению средней тяжести, где санкция предусмотрена до 5 лет лишения свободы сразу до приговора суда. Нам неизвестны какие-либо исключения из статьи 147 УПК, которые бы позволяли держать мою подзащитную под стражей», - заявил Утебеков.
Прокурор Ерлан Куланбаев попросил не удовлетворять это ходатайство, так как Тулесова совершила правонарушение по отношению к сотруднику полиции, а также «может продолжить преступную деятельность». Суд после совещания отказался изменить меру пресечения Тулесовой, сославшись на то, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался, и мера пресечения была оставлена без изменения.
Джохар Утебеков также уточнил, поступало ли судье обращение уполномоченной по правам человека Эльмиры Азимовой. 1 августа она направила обращение к президенту, председателю Верховного суда, а также к председателю суда № 2 Медеуского района Алматы Д.Н. Маукееву, судье этого суда Т.Ш. Шакирову, рассматривающему дело Тулесовой, и к прокурору Медеуского района города А.Н. Жакупову с просьбой «обеспечить справедливое, гуманное, открытое судебное рассмотрение в соответствии с принятыми Казахстаном международными обязательствами в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и законодательством Республики Казахстан». Судья Шакиров ответил, что ему обращение уполномоченной по правам человека пока не поступало.
Адвокат Тулесовой Назерке Ризабекова заявила несколько ходатайств. Во-первых, она попросила провести судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевшего Турганбека, а также техническую экспертизу видеозаписи происшествия.
«Дело в том, что Тулесовой вменяется насилие в отношении представителей власти, в отношении сотрудников полиции Темирханова и Турганбека. Согласно обвинительному акту, Тулесова нанесла каждому из них якобы три удара. И за основу берутся только показания самих потерпевших и видеозапись, которая имеется в материалах дела. В связи с этим мы просим назначить судебную медико-техническую экспертизу для того, чтобы определить, касалась ли вообще Тулесова полицейских? Если да, то как? Чем, в каких частях тела, сколько раз она их коснулась?».
Прокурор попросил отказать в удовлетворении этого ходатайства, так как, по его словам, на видеозаписи, имеющейся в материалах дела, четко видно, что Тулесова «нанесла телесные повреждения».
Кроме того, Ризабекова ходатайствовала о допросе криминалиста департамента полиции Гончарова, предоставившего видеозапись происшествия.
«В материалах дела есть протокол выемки диска с видеозаписью происшествия у криминалиста департамента полиции города Алматы Гончарова. Выемку произвела следователь Литвиненко. Она изъяла диск, на котором есть видеозапись. Эта видеозапись состоит из семи коротких видеороликов. Они скомбинированы в один. Все эти семь видеозаписей записаны с разных ракурсов, то есть их снимали разные люди. В связи с этим считаю, что необходимо установить, где Гончаров взял эти ролики, кто скомпилировал эти ролики в одну видеозапись, и самое главное – как следователь Литвиненко узнала о том, что у криминалиста Гончарова есть эти записи», - заявила Ризабекова.
Мать активистки Жанар Джандосова, выступающая в качестве ее защитника, также подчеркнула, что видеозапись, имеющаяся в материалах дела, скомпилирована в неправильном порядке, и из нее сложно сделать умозаключение.
Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Однако судья Шакиров сказал, что суд, «наверное», удовлетворит ходатайство о допросе экспертов Карымсаковой, проводившей психолого-филологическую экспертизу, а также специалиста Ильиных, Сманкуловой и Жемисова, чья экспертиза показала, что у Тулесовой имелись легкие телесные повреждения.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе свидетелей защиты. Назерке Ризабекова ходатайствовала о допросе четырех свидетелей: журналиста Ермурата Бапи, корреспондента Vласти Данияра Молдабекова, Марата Куанышева и акима Жетысуского района Максата Кикимова, находившихся на месте в момент происшествия. Судья разрешил пригласить только двоих из них – Данияра Молдабекова и Максата Кикимова, так как, по его словам, все четверо будут говорить «одно и то же».
«Здесь присутствуют только потерпевшие, шесть из которых сотрудники правоохранительных органов. И я, обвиняемая. Для полноты картины нам нужны другие свидетели, чтобы установить, что происходило в тот день на Абая-Фурманова», - заявила Тулесова в ответ на это частичное удовлетворение ходатайства защиты.
После перерыва, когда судья Шакиров озвучил отказ суда удовлетворить большинство ходатайств защиты, Тулесова и ее адвокаты заявили ему отвод. Прокурор заявил, что не видит оснований для отвода. В этот момент онлайн-заседание неожиданно прервалось. Но после перерыва суд рассмотрел ходатайство защиты об отводе судьи Шакирова, и постановил отклонить его. Суд продолжится под его председательством 4 августа.
Гражданская активистка Асия Тулесова находится под стражей с 10 июня. Ее освобождения требуют представители гражданского общества Казахстана и международные правозащитные организации. Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейским, работавшим на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».