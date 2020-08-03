Суд отказался провести техническую экспертизу видеозаписи по делу Асии Тулесовой

Адвокат активистки Джохар Утебеков вновь озвучил ходатайство об изменении меры пресечения Тулесовой на залог, подписку о невыезде или личное поручительство.

«147 статья УПК вообще не позволяет брать лицо под стражу по преступлению средней тяжести, где санкция предусмотрена до 5 лет лишения свободы сразу до приговора суда. Нам неизвестны какие-либо исключения из статьи 147 УПК, которые бы позволяли держать мою подзащитную под стражей», - заявил Утебеков.

Прокурор Ерлан Куланбаев попросил не удовлетворять это ходатайство, так как Тулесова совершила правонарушение по отношению к сотруднику полиции, а также «может продолжить преступную деятельность». Суд после совещания отказался изменить меру пресечения Тулесовой, сославшись на то, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался, и мера пресечения была оставлена без изменения.

Джохар Утебеков также уточнил, поступало ли судье обращение уполномоченной по правам человека Эльмиры Азимовой. 1 августа она направила обращение к президенту, председателю Верховного суда, а также к председателю суда № 2 Медеуского района Алматы Д.Н. Маукееву, судье этого суда Т.Ш. Шакирову, рассматривающему дело Тулесовой, и к прокурору Медеуского района города А.Н. Жакупову с просьбой «обеспечить справедливое, гуманное, открытое судебное рассмотрение в соответствии с принятыми Казахстаном международными обязательствами в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и законодательством Республики Казахстан». Судья Шакиров ответил, что ему обращение уполномоченной по правам человека пока не поступало.

Адвокат Тулесовой Назерке Ризабекова заявила несколько ходатайств. Во-первых, она попросила провести судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевшего Турганбека, а также техническую экспертизу видеозаписи происшествия.

«Дело в том, что Тулесовой вменяется насилие в отношении представителей власти, в отношении сотрудников полиции Темирханова и Турганбека. Согласно обвинительному акту, Тулесова нанесла каждому из них якобы три удара. И за основу берутся только показания самих потерпевших и видеозапись, которая имеется в материалах дела. В связи с этим мы просим назначить судебную медико-техническую экспертизу для того, чтобы определить, касалась ли вообще Тулесова полицейских? Если да, то как? Чем, в каких частях тела, сколько раз она их коснулась?».

Прокурор попросил отказать в удовлетворении этого ходатайства, так как, по его словам, на видеозаписи, имеющейся в материалах дела, четко видно, что Тулесова «нанесла телесные повреждения».

Кроме того, Ризабекова ходатайствовала о допросе криминалиста департамента полиции Гончарова, предоставившего видеозапись происшествия.

«В материалах дела есть протокол выемки диска с видеозаписью происшествия у криминалиста департамента полиции города Алматы Гончарова. Выемку произвела следователь Литвиненко. Она изъяла диск, на котором есть видеозапись. Эта видеозапись состоит из семи коротких видеороликов. Они скомбинированы в один. Все эти семь видеозаписей записаны с разных ракурсов, то есть их снимали разные люди. В связи с этим считаю, что необходимо установить, где Гончаров взял эти ролики, кто скомпилировал эти ролики в одну видеозапись, и самое главное – как следователь Литвиненко узнала о том, что у криминалиста Гончарова есть эти записи», - заявила Ризабекова.

Мать активистки Жанар Джандосова, выступающая в качестве ее защитника, также подчеркнула, что видеозапись, имеющаяся в материалах дела, скомпилирована в неправильном порядке, и из нее сложно сделать умозаключение.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Однако судья Шакиров сказал, что суд, «наверное», удовлетворит ходатайство о допросе экспертов Карымсаковой, проводившей психолого-филологическую экспертизу, а также специалиста Ильиных, Сманкуловой и Жемисова, чья экспертиза показала, что у Тулесовой имелись легкие телесные повреждения.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе свидетелей защиты. Назерке Ризабекова ходатайствовала о допросе четырех свидетелей: журналиста Ермурата Бапи, корреспондента Vласти Данияра Молдабекова, Марата Куанышева и акима Жетысуского района Максата Кикимова, находившихся на месте в момент происшествия. Судья разрешил пригласить только двоих из них – Данияра Молдабекова и Максата Кикимова, так как, по его словам, все четверо будут говорить «одно и то же».

«Здесь присутствуют только потерпевшие, шесть из которых сотрудники правоохранительных органов. И я, обвиняемая. Для полноты картины нам нужны другие свидетели, чтобы установить, что происходило в тот день на Абая-Фурманова», - заявила Тулесова в ответ на это частичное удовлетворение ходатайства защиты.

После перерыва, когда судья Шакиров озвучил отказ суда удовлетворить большинство ходатайств защиты, Тулесова и ее адвокаты заявили ему отвод. Прокурор заявил, что не видит оснований для отвода. В этот момент онлайн-заседание неожиданно прервалось. Но после перерыва суд рассмотрел ходатайство защиты об отводе судьи Шакирова, и постановил отклонить его. Суд продолжится под его председательством 4 августа.

Гражданская активистка Асия Тулесова находится под стражей с 10 июня. Ее освобождения требуют представители гражданского общества Казахстана и международные правозащитные организации. Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейским, работавшим на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».