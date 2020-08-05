Казахстан переносит сроки реализации крупных проектов индустриализации из-за пандемии

По его словам, в целом в карте индустриализации на 2020 год запланирована реализация 160 проектов. Тем не менее, уже сегодня понятно, что сроки реализации некоторых будут сдвинуты. Например, строительства завода по производству шин, завода по производству автобусов и карьерной техники, модернизации литейного производства и строительства обогатительной фабрики в Карагандинской области. В столице сдвигаются сроки сдачи завода объемно-блочного домостроения, в Акмолинской области – сроки строительства горно-обогатительного комбината в городе Аксу и нового перерабатывающего комплекса ТОО «RG Gold». В Жамбылской области – сроки строительства завода по выпуску минеральных удобрений в объеме не менее 1 млн тонн в год, в Шымкенте – сроки строительства завода по производству метил-трет-бутилового эфира и полипропилена, в Актюбинской области – сроки строительства завода по производству стройматериалов.

«Текущая ситуация с карантинными мерами в стране неизбежно повлияет на своевременную реализацию и освоение инвестиций по проектам в обрабатывающей отрасли. Сейчас многие предприятия сталкиваются с такими проблемами, как задержка поставки оборудования и комплектующих, отсутствие сырья для производства, ограничения по въезду иностранных высококвалифицированных специалистов. В связи с чем сроки реализации многих проектов переносятся на III и IV кварталы текущего года», - сообщил Ержанов, выразив надежду, что до конца года даже в условиях пандемии Казахстану все же удастся реализовать запланированные проекты.