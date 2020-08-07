Клиники возвращают деньги за неоказанные услуги населению в трехкратном размере – Минздрав

За первое полугодие текущего года министерством здравоохранения выявлено 13,5 тыс. фактов приписок медицинскими организациями о том, что население якобы посещало специалистов. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель ведомства, все средства за фактически не оказанные услуги возвращены в Фонд социального медицинского страхования в трехкратном размере. И работа по выявлению данных фактов продолжается.

«Действительно в последнее время пользователи очень часто начали обсуждать эту тему в связи с фактами, когда были введены в информационную систему (DamuMed – V) медицинские услуги, которые фактически не были оказаны. Это действительно была фальсификация, сейчас с этим разбираемся», - признал Коджахметов.

По его словам, за первое полугодие было выявлено 13,5 тыс. таких фактов. Самый высокий показатель по фальсификациям – в Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Но на данный момент все деньги, которые «были перечислены из фонда по этим фальшивым заявкам, вернулись в трехкратном размере».

«Вкладчики фонда пусть не переживают за сохранность своих средств», - заверил официальный представитель Минздрава.

Вместе с тем он обратил внимание граждан на то, что Минздрав и ФОМС «абсолютно заинтересованы в том, чтобы полностью искоренить такую ситуацию».

«В любой ситуации нужно искать того, кому это было выгодно, и в Минздраве этим вопросом задались. Сейчас проводится тщательное служебное расследование, юридическая экспертиза, потому что ситуация, как полагают юристы Минздрава, выходят за рамки отношений фонда и медучреждений, потому что вопрос касается безопасности и жизни граждан. Просим всех обращаться по телефону 1406, если такие факты будут выявлены», - резюмировал Коджахметов.