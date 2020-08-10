В Алматы началось строительство второй модульной инфекционной больницы

Госпиталь будет полностью цифровым
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе началось строительство второй модульной инфекционной больницы.
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