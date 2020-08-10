Госпиталь будет полностью цифровым
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В Алматы началось строительство второй модульной инфекционной больницы
Иллюстративное фото акимата Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе началось строительство второй модульной инфекционной больницы.

«Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 – реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген», - написал в понедельник Сагинтаев в Instagram.

Он отметил, что госпиталь будет полностью цифровым.

«Осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение – по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по «зеленой» и «красной» зонам», - рассказал аким города.

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