В Алматы началось строительство второй модульной инфекционной больницы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе началось строительство второй модульной инфекционной больницы.

«Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 – реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген», - написал в понедельник Сагинтаев в Instagram.

Он отметил, что госпиталь будет полностью цифровым.

«Осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение – по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по «зеленой» и «красной» зонам», - рассказал аким города.