12 человек сняли свои кандидатуры перед выборами в сенат Казахстана

46 кандидатов претендуют на 17 сенаторских кресел, выборы состоятся уже 12 августа. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, на финишной прямой 12 человек сняли свои кандидатуры.

«Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов. После регистрации 12 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры. 4 кандидата – в Восточно-Казахстанской области, по 3 кандидата – в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В остальных регионах – по 2 кандидата», - сообщили в Центризбиркоме.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской области – 317 и Восточно-Казахстанской области – 301, наименьшее в столице – 21, в Шымкенте – 26 и в Алматы – 32.

«11 августа в 00:00 часов завершается проведение предвыборной агитации кандидатов. Таким образом, согласно календарному плану все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования, завершаются», - отметил в понедельник в ходе заседания председатель ЦИК Берик Имашев.

Он заверил, что приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.