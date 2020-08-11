Прокурор просит суд приговорить Тулесову к году лишения свободы

Выступая в судебных прениях по делу гражданской активистки Асии Тулесовой 11 августа в Медеуском районном суде №2, прокурор Куланбаев запросил для обвиняемой наказание в виде одного года лишения свободы, а также в виде штрафа чуть больше 222 тысяч тенге.

«Прошу признать виновной Тулесову Асию Тасбулатовну по статьям 378 части 2, 380 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По статье 378 части 2 назначить штраф в размере 80 МРП, это 222 тыс 240 тенге, по статье 380 части 1 Уголовного кодекса - назначить один год лишения свободы», - заявил государственный обвинитель.

«Я считаю, что Тулесовой необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку совершенное преступление было против порядка управления и является общественно опасным», - также отметил он в своем выступлении, добавив, что не видит смягчающих обстоятельств.

Прокурор также заявил, что доводы о том, что действия сотрудников полиции являются незаконными, базируются только на мнении Тулесовой, и их опровергают слова потерпевших. «На протяжении всего судебного следствия она пыталась оправдаться за счёт сотрудников полиции, но, как говорил, известный деятель, совершить дерзкий проступок легко…», - также сказал он.

Кроме того, по мнению прокурора, в показаниях свидетелей «имеются несущественные противоречия с показаниями, которые они давали в ходе досудебного следствия, однако в целом, они стабильны».