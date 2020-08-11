Заключительное заседание суда по делу Тулесовой: адвокаты просят признать видеозапись недопустимым доказательством

Во вторник состоялось заключительное заседание суда по делу гражданской активистки Асии Тулесовой. На нем сначала были допрошены эксперты и замначальника оперативно-криминалистического управления полиции Алматы, не сумевший ничего рассказать о том, откуда взялась скомпилированная видеозапись, на которой базируется обвинение. В связи с этим адвокаты ходатайствовали исключить ее из дела. После перерыва суд приступил к прениям, в ходе которых прокурор запросил для Тулесовой реальное лишение свободы.

В начале была допрошена специалистка Алла Ильиных, проводившая фототехническую экспертизу видео происшествия. В своей экспертизе она изучила запечатленные на видео действия Тулесовой. По ее заключению, обвиняемая произвела три движения в адрес потерпевшего полицейского Темирханова, два из которых приходятся на его фуражку, и третьим движением «контактно взаимодействует» ладонью с его спиной.

На вопрос прокурора о том, попал ли ее удар в голову Темирханова, эксперт ответила так: «Тулесова контактирует с фуражкой, которая находится на голове Темирханова. Насколько удар приходится на голову, я не могу судить (...) Ощущал ли он болезненные переживания, я не могу сказать, в данном случае это видео не передает таких эмоций».

После была допрошена эксперт-филолог Рахиля Карымсакова. Она отметила, что в высказывании Асии Тулесовой «выражена негативная оценка при помощи негативной лексемы». Выражения «гад и ты гад», по ее заключению, являются зооморфными метафорами. Отвечая на вопросы адвоката Утебекова, она также подчеркнула, что слова «гад» и «ты гад» не могут одновременно относиться к одному и тому же потерпевшему, а также не могут относиться к сразу пятерым, так как каждое слово употреблено в единственном числе, а «союз „и“ соединяет одного гада с другим».

Отвечая на вопрос адвоката Ризабековой, Карымсакова сообщила, что в высказываниях Тулесовой нет юридических признаков оскорбления, так как она не выражается неприлично: не использует нецензурную лексику, грубо просторечную лексику или табуизированные выражения, которые имеют неприличный смысл. Слово «мерзкие», по ее заключению, является литературным, а «мент» - жаргонным выражением, которое в последние годы утратило негативную окраску.

Другой допрошенный эксперт, Асет Сванкулов, проводивший филолого-психологическую экспертизу высказываний Тулесовой, посчитал, что слово «мент» в сочетании с «мерзкие» все же принимает презрительный оттенок, что в высказывании присутствует «оценка личности по профессиональной принадлежности», а также, что ее «интонация указывает на намерение оскорбления личности».

На заседании также был допрошен замначальника отдела опреративно-криминалистического управления (ОКУ) департамента полиции Асыл Азимбаев, руководитель криминалиста Гончарова. Как выяснилось, сам Гончаров находится в отпуске, и дозвониться до него невозможно. Азимбаев заявил, что работает в отделе недавно, а на вопросы по видеозаписи происшествия ничего сказать не может. Видеозапись из семи роликов, по его словам, скомпилировал Гончаров. Верна ли ее хронология, Азимбаеву неизвестно. На вопрос Утебекова, всегда ли отдел компилирует видеозаписи по запросу следствия, он ответил, что таких полномочий у отдела нет. Он также не смог назвать имена сотрудников ОКУ, которые производили видеозаписи на месте происшествия.

Адвокат Утебеков констатировал, что свидетель не подготовился к заседанию, а также ходатайствовал признать видеозапись недействительным доказательством.

«Инцидент с фуражкой снят с четырех ракурсов, но на видео нет четырех сотрудников полиции, производивших съемку», - заявил защитник, отметив также, что в этом случае у него возникает подозрение, что криминалист скачал видеоролики с Youtube. Решение по этому ходатайству суд решил огласить после обсуждения в совещательной комнате.

После перерыва суд перешел к исследованию. Адвокат Ризабекова выступила, перечислив положительные характеристики Тулесовой, которые предоставили Балтабаева, Турсынкан, Шульгина, Иманбекова, Медникова, Плотицин, Досаева, Ерзакович, Ким, Логвинова и другие. В характеристиках отмечается, что Тулесова - трудолюбивый, ответственный и миролюбивый человек. Защитник Джандосова также отметила, что Тулесова сотрудничала с акиматами и разными госорганами, а данные ее проекта по мониторингу воздуха приняты в государственную статистику.

Суд перешел к прениям. Прокурор Куланбаев в своем выступлении заявил, что «данное уголовное правонарушение имеет большую общественную опасность, так как было совершено против порядка управления». Он запросил для нее 1 год лишения свободы и штраф в размере 222 248 тенге.

Адвокат Утебеков, выступая в прениях, подчеркнул, что обвинение базируется на неверной хронологии событий, и показания свидетеля защиты Данияра Молдабекова это подтверждают.

«Что же вело в заблуждение следователя? Или это был умысел обвинения – заявить, что Тулесова сначала нанесла удар по фуражке Темирханова? Я полагаю, что причина этого очевидна. Полагаю, что все-таки это злой умысел, который начался с незаконных действий сотрудников оперативно-криминалистического управления в лице Гончарова. Я впервые в жизни за свою судебно-следственную практику увидел, что криминалист взял и слепил семь видеозаписей в единую, скомпилировал их, это слово следователю Литвиненко не понравилось, но он смонтировал их, сделал монтаж видеозаписей в единую, и это создало ложное впечатление, что события располагаются в такой последовательности», – сказал Утебеков. Он подчеркнул, что перед событием с фуражкой Тулесову у автозака «хватает некий мужчина в гражданском костюме и медицинской маске, в кепке и солнцезащитных очках». «Он ее хватает, оттаскивает от автозака, и далее мы наблюдаем картину, что при этом, как подтвердил это Турганбек (потерпевший полицейский – V), он зачем-то начинает присоединяться к мужчине, незнакомому ему человеку в гражданском и тоже хватать Тулесову со спины», - заявил Утебеков. Адвокат подчеркнул, что считает, что Тулесова совершила административное правонарушение, и следствие по «причинам политического характера» открыло уголовное дело. Также, по мнению защитника, Тулесова подлежит «оправданию за отсутствием состава уголовного правонарушения с признанием права на реабилитацию».

В последнем слове Тулесова отметила, что отреагировала на применение силы со стороны сотрудников полиции.

«Моя реакция явилась результатом применения силы правоохранительными органами, вашими коллегами в отношении меня. Я всегда верила и продолжаю верить в мирные методы выражения своей гражданской позиции, и я считаю право на мирный митинг нашим неотъемлемым конституционным правом. «Мирный» подразумевает не только мирное поведение со стороны граждан, но и правоохранительных органов – вас, представителей власти, которые призваны быть с людьми, призваны защищать их права и свободы, – обратилась она к полицейским. – Я еще раз хочу принести вам свои извинения. Я очень надеюсь, что этот процесс как-то перевернет, может быть, сознание и поможет нам быть более человечными, и с уважением относиться друг к другу».

На этом суд удалился в совещательную комнату.

Приговор по делу активистки будет оглашен в среду в 10:30.