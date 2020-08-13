Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантина в Казахстане с 17 августа

Государственная комиссия под председательством премьер-министра Аскара Мамина в четверг рассмотрела и утвердила представленный Минздравом план поэтапного снятия карантина в Казахстане с 17 августа, сообщается на сайте главы кабмина.

Так, с 17 августа во всех регионах возобновят работу торгово-развлекательные центры, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки при заполняемости не более 30% и 4 кв. м на 1 посетителя, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги, но на условиях 4 кв. м на 1-го посетителя и по предварительной записи. Также откроются фитнес-центры без бассейнов с заполняемостью 50% и 5 кв. м на 1 посетителя, бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 кв. м. на 1 посетителя). Детским кабинетам коррекции, детским и взрослым образовательным центрам разрешено работать по предварительной записи и при условии не более 5 человек, дежурным группам детских дошкольных учреждений – не более 15 человек.

Кроме этого, с 17 августа заработают аттракционы на открытом воздухе с соблюдением дистанции, масочного режима и регулированием потока, разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе – не более 5 человек, спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с проживанием на спортивных базах, соблюдением противоэпидемических и профилактических мер).

С 17 августа возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест. Транспорт должен проветриваться, на конечных остановках проводиться дезинфекция.

Вместе с тем работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому; работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых; деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков, религиозных объектов, а также на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации госкомиссия решила сохранить на выходные дни ограничительные меры.

Аскар Мамин подчеркнул, что «масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан» и поручил возобновлять деятельность субъектов бизнеса только при их полной готовности.