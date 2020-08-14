Сотни задержанных на акциях протеста отпущены в Беларуси, они свидетельствуют о пытках и издевательствах

Минувшей ночью из изоляторов в Беларуси были отпущены сотни задержанных на акциях протеста. Обещание сделать это дала поздно вечером председатель совета республики Наталья Кочанова.

Как передает Еврорадио, люди, которых отпускают из изоляторов, свидетельствуют о многочасовых пытках и издевательствах, которым их подвергали после задержания. Арестантов многократно избивали в автозаках и после доставления в изоляторы, не давали им спать, есть и пить. В камерах вместо 5-10 человек находится до 40-50 задержанных.

Пытки, по свидетельству очевидцев, применялись и к мужчинам и к женщинам. Из изолятора в Окрестино этой ночью, как и в предыдущие дни, также выехало много машин скорой помощи.

Поздно вечером в четверг в эфире национальных телеканалов выступали председатель совета Беларуси Качанова и глава МВД Юрий Караев.

Качанова сказала, что Александр Лукашенко «услышал трудовые коллективы» и поручил разобраться и отпустить тех, кто был задержан на акциях протеста случайно. Качанова никак не комментировали другие требования рабочих многочисленных предприятий страны, остановивших работу накануне. Помимо прекращения насилия и освобождения задержанных, они требуют также проведения новых выборов с приглашением международных наблюдателей и освобождения политических заключенных.

Министр внутренних дел Караев повторил многочисленные тезисы о том, что в стране произошли «беспорядки», а их участники «нападали на представителей правоохранительных органов», у которых «тоже есть семьи». При этом глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу».

Накануне в акциях протеста по всей стране приняли участие тысячи людей, встав в цепи солидарности и требуя остановить насилие со стороны силовиков. Масштабных задержаний на акциях не было.