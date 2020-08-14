Тихановская благодарит сограждан за поддержку, Лукашенко говорит, что «пока живой и не заграницей»

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в новом обращении призвала власти к диалогу, потребовала прекратить насилие и вновь заявила о своей победе на выборах.

«Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой — 90%. Белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу никто не верит», - заявила Тихановская.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», - сказала она.

Светлана Тихановская со вторника из соображений безопасности находится в Литве. Ее соратники заявили, что на кандидата в президенты оказывали давление. О своем возвращении в Беларусь Тихановская пока не объявила.

Между тем госагентство Белта сообщило, что Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительной отрасли, на котором прокомментировал протесты в стране.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - цитирует агентство Лукашенко.

В забастовках он видит угрозу стабильности предприятий.

«Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» - заявил Лукашенко.

Тем временем в Минске, Гродно и других городах на десятках предприятий в пятницу проходят забастовки и собрания коллективов, рабочие требуют прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести честные выборы. В центре Минска с теми же требованиями митингуют учителя. Их не менее 500 человек, передает Еврорадио.