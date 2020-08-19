13 модульных инфекционных больниц планируется построить к октябрю – Цой

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о подготовке к возможной второй волне коронавируса в стране осенью. По его информации, 13 новых инфекционных стационаров построят к октябрю, а для дооснащения других больниц дополнительно закупают оборудование.

«Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре. Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду. В аптеки страны поставлены более 10 млн упаковок лекарственных препаратов, единый дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств и до 30 сентября сформирует дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 млрд тенге. На базе «СК-Фармация» создан Республиканский стабилизационный фонд, а также 11 региональных стабилизационных фондов», - написал Цой на Facebook.

Кроме этого, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе за счет спонсорской помощи и средств Всемирного банка, 23 890 коек будут обеспечены кислородом, а до октября все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.

«Все помним очень сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне-июле текущего года, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций в будущем и в целях готовности инфекционной службы к новой возможной волне коронавируса, межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тыс. коек, по аналогии с теми, которые были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Они будут возведены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в городе Алматы», - проинформировал глава Минздрава.

По его информации, акиматами регионов уже выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций для строительства, финансирование предусматривается за счет средств экономии «Дорожной карты занятости» и местных бюджетов. Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно, также власти на местах проводят работу «по заблаговременному формированию штатного расписания данных больниц».

«В октябре, в случае необходимости, они уже должны оказывать медицинскую помощь», - заявил Цой.

Он уверен, что «все эти меры позволят повысить доступность, качество оказания медицинской помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов».

Информацию о строительстве 13 новых инфекционных больниц озвучил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Позже в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что эти больницы будут построены за счет средств «Дорожной карты занятости» уже в этом году.