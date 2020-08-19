Правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают – Токаев

На совещании по вопросам борьбы с коррупцией в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Генпрокуратуре внести на утверждение конкретные предложения по защите бизнеса, констатировав, что нынешние правоохранительные механизмы «пробуксовывают».

«На фоне экономических проблем поддержка предпринимательства приобретает особую актуальность. За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, по делам о рейдерстве – 7. Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают», - констатировал Токаев.

Он напомнил, что в своем прошлогоднем послании народу говорил о том, что «воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим государственным преступлением».

«Вот об этом должны помнить все правоохранительные органы, в том числе генеральная прокуратура. Правительству совместно с генеральной прокуратурой в месячный срок поручается внести на утверждение конкретные предложения по всем затронутым вопросам», - поручил глава государства.

Но есть и «определенные позитивные тенденции», констатировал Токаев. По его словам, введенный институт антикоррупционного сопровождения «приносит первые плоды».

«По 510 бизнес-проектам только за первую половину текущего года выявлено 114 фактов незаконного вмешательства. Эту работу нужно продолжать», - сказал президент и поручил генпрокуратуре «незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования».

«Предприниматели, инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления», - отметил Токаев.