Казахстан в 2021 году увеличит дефицит бюджета

Казахстан увеличит дефицит бюджета в 2021 году с 2,1% до 3,4%. Такие параметры заложены в проекте бюджета на 2021-2023 годы, опубликованном для обсуждения министерством финансов в четверг на сайте нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, Минфин предлагает утвердить в 2021 году доходы республиканского бюджета на уровне 11,2 трлн тенге, из которых 6,6 трлн тенге по налоговым поступлениям, 286,4 млрд тенге – по неналоговым, 3,5 трлн тенге – по поступления от продажи основного капитала и 4,3 трлн тенге – поступления от трансфертов.

Затраты республиканского бюджета составят 13,7 трлн тенге, чистое бюджетное кредитование 115,6 млрд тенге.

«Дефицит бюджета (сложится на уровне - V) – -2 603 284 661 тысяча тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны; ненефтяной дефицит бюджета – -6 963 843 861 тысяча тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны; финансирование дефицита бюджета – 2 603 284 661 тысяча тенге», - говорится в документе.

Также в республиканском бюджете на 2021 год планируется предусмотреть объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в размере 451,4 млрд тенге, в том числе Атырауской области – 213,7 млрд тенге, Мангистауской – 13,4 млрд тенге, города Алматы – 190,1 млрд тенге и столицы – 34,1 млрд тенге.

По оценке Министерства финансов, размер гарантированного трансферта на 2021 году будет составлять 2,7 трлн тенге, плюс еще 1 трлн тенге – целевой трансферт.

Минимальный размер заработной платы с 1 января 2021 года планируется установить на уровне 42 500 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге; минимальный размер пенсии – 43 272 тенге; МРП - 2 917 тенге; величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда предусматривается на уровне 2,7 трлн тенге на 2021 год, 2,4 трлн тенге в 2022 году и 2,2 трлн тенге – в 2023 году.

Ранее правительство Казахстана прогнозировало дефицит бюджета в 2020 году на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году – до 1,0% к ВВП.

Размер гарантированного трансферта планировалось сократить с 2,7 трлн тенге в 2020-2021 годах до 2,6 трлн тенге – в 2022 году.