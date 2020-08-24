Турция снимает ограничения на рейсы из Казахстана с 27 августа – КГА

«27 августа снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией. По информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с министерством здравоохранения Турции и, учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию», - сообщили в КГА в понедельник.

В комитете напомнили, что с 5 августа «в связи с ситуацией по распространению COVID- 19 турецкой стороной были введены ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию». То есть Турция приняла решение приостановить авиасообщение с Казахстаном и еще несколькими стран. МИИР была проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. Казахстанская правительственная делегация, в которую вошли, в частности, вице-премьер Ералы Тугжанов и глава Минздрава Алексей Цой, отправилась в Турцию, где убеждала местные власти в возможности возобновления авиасообщения между странами. По информации МИДа Казахстана, «по итогам переговоров министр здравоохранения ТР Ф. Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане».

Теперь, по информации КГА, «рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании».

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилогл сообщало, что Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября.