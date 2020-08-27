Не менее 15 журналистов задержаны "для установления личности"
  • 256
В центре Минска задерживают журналистов и протестующих
Фото Еврорадио

В Минске на 19-й день протестов после прошедших президентских выборов силовики задерживают участников акций и журналистов, передает Еврорадио.

Перед началом акции на площади Свободы здесь была задержана большая группа журналистов. Почти все задержанные имеют на себе накидки с надписью "Пресса".

Журналистов посадили в бусик и увезли "для проверки". Сообщается, что среди задержанных — журналисты "Нашей Нивы", TUT.by, "Спутник", Reuters, AP, Радио "Свобода".

Позднее МВД сообщило, что журналисты не задержаны, а доставлены в РУВД для установления личности.

На площади должна пройти совместная акция католиков и православных. Оставшаяся здесь съемочная группа российского государственного канала Russia Today после задержания журналистов сообщала, что протестующих на площади "почти нет".

Между тем на площади Независимости в центре Минска, где протестующие собираются каждый вечер задерживают и журналистов и участников акции, в основном мужчин. Женщины, находящиеся здесь, окружают парней, чтобы ОМОН не мог их задержать.

По данным СМИ, на площади Независимости к этому моменту задержано не менее 30 человек.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан пока не возобновляет авиасообщение с Россией
Новости
Несколько активистов задержаны полицией в Алматы, сообщают их соратники
Новости
«Взрывной рост антител» показывает казахстанская вакцина от коронавируса – Аймагамбетов
Новости
Второй этап ослабления карантина в Казахстане начнется с 31 августа
Новости
Турция снимает ограничения на рейсы из Казахстана с 27 августа – КГА
Новости
781 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован за сутки в Казахстане