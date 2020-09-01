Больше 2 млрд деревьев высадят в Казахстане в течение пяти лет – Токаев

В течение пяти лет в лесном фонде Казахстана высадят 2 млрд деревьев, а в городах – 15 миллионов. Кроме того, будет ужесточена ответственность, в том числе уголовная, за нарушение экологического законодательства и будет принят закон «О защите животных». Такие поручения дал президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе послания народу Казахстана.

Как напомнил Токаев, в стране разработан проект нового экологического кодекса, призванный решить целый ряд системных проблем. Президент попросил парламент принять этот документ до конца года.

«Правительству поручаю приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочный планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия. В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны», - сказал президент.

По его словам, остро стоит вопрос наращивания зеленого пояса вокруг столицы. Поэтому законодательно и нормативно нужно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана. В частности, ужесточить уголовное, административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере. Также необходимо уделить внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах, экологические акции проводить на постоянной основе.

«Важная задача – активное развитие культуры экологического туризма внутри страны. В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более зеленым. Поэтому уже сейчас следует заложить основу для глубокой декарбонизации. Поручаю правительству в сотрудничестве с научным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений по зеленому росту. Правительству совместно с гражданским сектором предстоит также разработать законопроект «О защите животных». Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства. А у нас с этим далеко не все в порядке», - подчеркнул президент.