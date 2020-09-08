Казахстанцы должны будут заплатить государству 10% с изъятых из ЕНПФ средств

Казахстанцы, которые смогут забрать частично средства из Единого накопительного пенсионного фонда, должны будут отдать государству индивидуальный подоходный налог в размере 10%, сообщили во вторник в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов.

«Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся также выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет пенсионных взносов (статья 326 Налогового кодекса). При этом физические лица вправе уменьшить сумму, облагаемую налогом, применив налоговые вычеты в размере 1 минимальной заработной платы», - сообщили в КГД.

При этом социально-уязвимые слои населения, а это лица, приравненные к участникам ВОВ, инвалиды всех групп, родители и опекуны инвалидов, приемные родители детей-сирот, вправе дополнительно применить вычет в размере 882 месячных расчетных показателей, что составляет 2,3 млн тенге.

«Соответственно, частичное изъятие пенсионных денег на приобретение жилья, лечение и другие разрешенные цели с учетом указанных уменьшений подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%», - подчеркнули в пресс-службе министерства финансов.